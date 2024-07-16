İki Rabia arasında! Samet Vuruşan ünlü oyuncuyu bakın kiminle aldattı!

Güzel oyuncu Rabia Soytürk, uzun bir süredir mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile aşk yaşıyordu. Sevgilisiyle görüntü vermekten çekinmeyen ve ilişkisini gözler önünde yaşayan Soytürk, son olarak sevgilisiyle tatile çıkmıştı. Her şeyin güzel gittiği ilişkiye nazar değdi ve bazı çatlaklar oluşmaya başladı. Muhabironline'ın iddiasına göre Samet Vuruşan, Rabia Soytürk'ü aldattı. Vuruşan'ın Soytürk'ü aldattığı isim ise şarkıcı Rabia Tunçbilek... İddiaya göre, Vuruşan ve Tunçbilek birkaç ay önce bir klip çekiminde tanıştı. Hatta ikili, Vuruşan'ın home ofisinde görüştü. İhanetten haberi olmayan Soytürk'ün bu konu hakkında ne diyeceği ve nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili iki taraftan da açıklama gelmedi.

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