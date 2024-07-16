Burcu ’Biricik’ anne oldu: Doğum öncesi o kare çok beğenildi!

Erme Yetkin ile 10 yıldır mutlu bir evliliği olan oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini açıklamıştı. Bir kız bebek bekleyen ve heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, kızına "Luna" adını vereceğini duyurmuştu. Eşinin karnına dokunduğu kareyi paylaşan Yetkin, kızı Luna'ya "Hadi gel" diye seslendi. Ünlü çifte "Sağlıkla kucağınıza alın" gibi yorumlar gelmişti. Beklenen haber önceki gün geldi.

''Bilinmezi yaşıyorum''

Burcu Biricik kızı Luna'yı dünyayı getirdi. İlk kez anne ve baba olan çiftin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Biricik, doğuma günler kala şunları söylemişti: "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar, hiç bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik beni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum."