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Yeliz Yeşilmen, Bodrum'daki fiyatlara isyan etti: Sonra niye kimse gelmiyor, turizm kötü' diyorlar!

Bodrum’da yaşayan oyuncu Yeliz Yeşilmen, fiyatlara tepki gösterdi: Sonra niye kimse gelmiyor diyorlar!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
Yeliz Yeşilmen, Bodrum’daki fiyatlara isyan etti: Sonra niye kimse gelmiyor, turizm kötü’ diyorlar!

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Muğla'nın Bodrum İlçesi, yazın adeta bir il haline geldi! Nüfusu kadar fiyatları da yükseldi! Bir lahmacun 950 TL'den satılırken bir tabak makarna 3 bin TL'ye servis edildi. Sosyetik plajlara girişler dudak uçuklattı. Bu duruma Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen de isyan etti. Yeşilmen, alışveriş için markete gitti. Faturayı görünce isyan etti. Şunları söyledi: "Marketten İki domates, patates, salatalık, maydanoz, simit, börek, süt, limon, muz aldım... Yarım poşet... Fiyat bu olmamalı... 'Sonra niye kimse gelmiyor, turizm kötü' diyorlar..." Yeşilmen'in paylaşımını gören Aslı Hünel ise dayanamadı. O da pahalılıktan dert yandı.

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