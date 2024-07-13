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İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oldu! Eski eşleri ve çocukları hastaneye koştu: Hakkınızı helâl edin

İbrahim Tatlıses, kalp ameliyatı oldu. Eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız, hastaneye koştu. Küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses de babasının bu zor gününde yanından ayrılmadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı oldu! Eski eşleri ve çocukları hastaneye koştu: Hakkınızı helâl edin

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İbrahim Tatlıses, Perşembe akşamı Harbiye'de sahneye çıkmıştı. Alkışların susmadığı konserde hayranları büyük ustaya olan sevgisini "İmparator tektir, gerisi yedektir" yazılı pankart açarak ilan etmişti. Tatlıses, sahnede sevenleriyle dertleşirken, kalbinden ameliyat olacağını söyleyerek, "Hakkınızı helâl edin, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı. Sahnede gözyaşlarını tutamayan Tatlıses'e alkışlar eşliğinden moral veren dinleyiciler, ünlü sanatçının yanında olduklarını bir kez daha göstermişti. Kalp kapakçığından dün sabah ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in ameliyatının güzel geçtiği öğrenildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ!
Önceki gün sabahın erken saatlerinde Ayazağa'daki özel bir hastanede 2.5 saat süren bir operasyon geçiren İbrahim Tatlıses'i, ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra evlatları; Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses ve Elif Ada Tatlıses bir an olsun hastaneden ayrılmadılar. İdo Tatlıses ameliyatla ilgili olarak, "Ameliyat başarılı gerçekleşti. Babam şu an müşahede altında tutuluyor. 2 güne taburcu olur. Sorularınızı kendisine sorarsınız" diyerek hastaneden ayrıldı.

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