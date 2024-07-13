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Derya Uluğ'un sevgilisi 'yok artık' dedirtti: Havaleyle iletişim kurduk

Şarkıcı Derya Uluğ, Asil Gök ile yaklaşık 6 senedir birliktelik yaşıyor. Uluğ, "Hiç ayrılıp, barıştığınız oldu mu?" sorusuna, "Evet bir kere ayrıldık ve ben Asil'i bana ulaşamasın diye her yerden engelledim. Asil bana ulaşmak için son çare, banka hesabından havale notlarına mesajlar yazıp ulaşmaya çalıştı" cevabını verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Derya Uluğ’un sevgilisi ’yok artık’ dedirtti: Havaleyle iletişim kurduk

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Şarkıcı Derya Uluğ ve Asil Gök, Kaan Ölker'in programına katıldı. Uluğ, "Hiç ayrılıp, barıştığınız oldu mu?" sorusuna, "Evet bir kere ayrıldık ve ben Asil'i bana ulaşamasın diye her yerden engelledim. Asil bana ulaşmak için son çare, banka hesabından havale notlarına mesajlar yazıp ulaşmaya çalıştı" cevabını verdi.

ÇOK DEĞİŞTİM!
Gök, sevgilisi Uluğ hakkında yayında şunları söyledi: "Karakterlerimiz çok zıt aslında bizim. Zıtlar da birbirini çekiyor. Onu anlamaya başladım, tanımaya başladım onun gibi olmaya çalıştım. Ben çok sinirli, herkesle küsen, gergin biriyken değiştim."

EVLİLİK ÇIKMAZI!
Ünlü çift, sık sık "Ne zaman evleneceksiniz?" sorularıyla karşı karşıya kalmalarıyla alakalı ise, "Evlilik kurumunu önemsiyoruz ve saygı duyuyoruz. Bunun için doğru zamanın olduğu ve hayırlısıyla doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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