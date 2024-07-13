Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya olay paylaşım!

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim'de canlandırdığı Akif karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nalçakan, Instagram hesabında rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Ahu Yağtu'nun bir pozunu kendi sayfasında yayınlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü: "Seni şuursuzca seviyorum Ahu Yağtu. Bu dünyada, iyi insanların olduğunun ispatısın. İyi ki, daima..."

"HAYRANINIM"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü oyuncunun meslektaşının doğum gününü kutlamak için kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimisi ilan-ı aşk olarak yorumlarken kimisi de, "Onlar yakın arkadaş" dedi. Celil Nalçakan, daha önce de Ahu Yağtu ile bir pozunu "Hayranınım" pozuyla yayınlamıştı.