ATV’den hat-trick! O isimler yine ekrana kilitleyecek!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Her Pazar akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında...

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla ATV ekranlarında başlıyor. Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! Çünkü yapmamız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video soruları ailece, en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Türkiye'nin her ilinden milyoner olmak isteyen aileler, hemen başvurun!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi "Alan". Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla her Perşembe ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.