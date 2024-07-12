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Süperstar Ajda Pekkan Harbiye'de

Albümleriyle 15 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Ajda Pekkan, 1977 yılında yayınladığı "Süperstar" plağıyla büyük bir başarıya imza attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Süperstar Ajda Pekkan Harbiye’de

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Albümleriyle 15 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Ajda Pekkan, 1977 yılında yayınladığı "Süperstar" plağıyla büyük bir başarıya imza attı. O günden sonra Süperstar olarak anılmaya başladı.

Turneler, sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra The Hollywood Reporter'ın hazırladığı Gösteri Dünyasının En Güçlü 100 Kadını Listesinde de yer aldı. Ve Süperstar şimdi bir kez daha Harbiye'ye hazırlanmaya başladı. Türk Pop müziğinin yıldızı Ajda Pekkan'nın 6 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vereceği açıklandı. BKM'nin Deniz Bank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan konserin biletleri satışa çıkarıldı.

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