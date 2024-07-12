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Simge Sağın’dan Icardi'ye mesaj: Başlıyoruz

Maruo Icardi, Wanda Nara’dan ayrılmaya karar verdi. ‘Aşkın olayım’ adlı şarkısı Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın’dan ise mesaj geldi: Başlıyoruz...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Simge Sağın’dan Icardi’ye mesaj: Başlıyoruz

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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, futboluyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi en az futbolu kadar gündemdeydi. İkilinin bir barışık bir küs halleri gündemi meşgul etti. Ancak birlikte reklamlarda bile oynayan çiftle ilgili son haber gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'dan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

'GÖZ KIRPMA' EMOJİSİ
Magazin gündemi boşanma iddiasını konuşurken popçu Simge Sağın'dan Aşkın Olayım şarkısı için dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı. Simge Sağın'ın bu paylaşımında göz kırpma emojisi kullanması da dikkat çekti. Simge Sağın bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada "Icardi'ye mesaj mı?" sorusunu gündeme getirdi. Bu arada ünlü popçu, Aşkın Olayım şarkısının Icardi ile büyük çıkış yapmasının ardından geçen sezon sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına katılmıştı.

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