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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bodrum'da romantik anlar yaşadı

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Bodrum’da aşka geldi. Ünlü çift, çıktıkları tekne tatilinde dakikalarca öpüşüp samimi görüntüler verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Bodrum’da romantik anlar yaşadı

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Şarkılarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ile yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir aşk yaşıyor. Sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkileriyle ilgili net açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çift, bu sefer de tekne tatilinde kameralara yansıdı. Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ve oyuncu arkadaşlarıyla tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Konserlere ara veren şarkıcı, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.

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Teknenin ön kısmına giderek sevgilisi Serkay Tütüncü'yle aşka gelen şarkıcı, dakikalarca öpüştü. Samimiyeti bir hayli ilerleten çift, yattıkları yerden kalkarak tekne içerisindeki odalarının yolunu tuttu. Teknede Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar'ın yanı sıra Umut Kurt, eşi Melisa İnci ve şarkıcı Emircan İğrek de vardı. Günü denize girip sohbet ederek geçiren arkadaş grubu tatilin keyfini çıkardı.
Evren ABDULLAHOĞLU

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