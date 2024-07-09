Yarışa erken başladı!

Oğulları Güney ile birlikte her yaz Çeşme'ye tatile giden Sarp ve Bengisu Apak çiftinin adresleri bu sene de değişmedi. Çiftlikköy'de bir beache giden Apak ailesi, denizde serinlerken yaptıkları küçük bir yarışla günlerine renk kattı. Oğluyla önden suya girip açılışı yapan ünlü oyuncu, daha sonra yanlarına gelen eşi ile yüzme yarışı yaptı.

UYANIK BENGİSU!

Oğullarının yanına kadar en hızlı kimin yüzeceğini belirlemek için iddiaya giren ve arka arkaya kulaç atan ikili, eğlenceli görüntüler oluşturdu. Uyanıklık yapıp yarışa erken başlayan Bengisu Apak, doğal olarak birinci geldi. Eşini geçemeyen Sarp Apak ise yenilginin ardından oğullarına yüzme dersi vererek vakit geçirdi.