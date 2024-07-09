Start verildi ilişki başladı! Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon Formula 1 yarışına el ele geldi

Brad Pitt ve kız arkadaşı Ines de Ramon, önceki gün 2024 Britanya Grand Prix'sine katılırken el ele görüntü verdi. İngiltere'nin Northamptonshire kentindeki Silverstone Pisti'nde yağmur altında gerçekleştirilen Formula 1 yarışında Brad Pitt, sevgilisinin elini tutarak kalabalığın arasından geçerken bir hayli neşeliydi.

60 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 34 yaşındaki mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon, İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın kazandığı yarışı ilgiyle takip etti. Çift, daha önce de yan yana fotoğraflanmıştı ancak bu, kamuoyu önünde ilk kez el ele pozları oldu.