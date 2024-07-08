Ünlülerin çocuklarından en ünlü inkar

Popçu Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman Sandal, oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su ile Alaçatı sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi. Bir kafede oturan ve çıkışta kendilerini çeken gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan iki genç ne olduğunu anlamadan bakakaldı. Ailelerinin tanıştığını dile getiren gençler, kendilerinin de Göcek'te bir koyda yatlarının yan yana demirlediği sırada tanıştıklarını belirtti. Her şeyin yeni başladığını söyleyen Sandal ile Atacan, ilişkilerini soran gazetecilere ise "Yok öyle bir şey" demekle yetindi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN