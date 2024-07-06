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Uğruna şehrin adı değişti!

Almanya’da konser yapacak olan yıldız şarkıcı Taylor Swift’e büyük jest yapıldı. Şarkıcının onuruna, “Gelsenkirchen” kentinin adı “Swiftkirchen” şeklinde değiştirilerek sürpriz yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Uğruna şehrin adı değişti!

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Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Şarkıcı bu ay Almanya'da üç konser verecek. "Gelsenkirchen" kentinde konser vermeye hazırlanan şarkıcıya büyük bir jest yapıldı. Swift'i onurlandırmak amacıyla şehrin adı geçici olarak "Swiftkirchen" şeklinde değiştirildi. 34 yaşındaki Swift, kentte 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde konser verecek. Bir Swift hayranı olan Aleshanee Westhoff, "Swiftkirchen" ismini Belediye Başkanı Karin Welge'ye önerdi ve birkaç hafta önce bir imza kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanı Karin Welge, teklifi kabul eden bir mektupta gence "bu harika fikri" için teşekkür etti.

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