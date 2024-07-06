Elit Andaç Çam: Rap kadınıyım

Oyuncu Elit Andaç Çam, önceki bir youtube programına konuk oldu. Müzikle alakalı konuşan Çam, rafine bir müzik zevki olmadığını belirterek, kendini bir "rap kadını" olarak tanımladı.

Bunun yanı sıra, diline şarkılar yerine reklam jingle'larının takıldığını itiraf eden Çam, "Yolda yürürken sürekli reklam jingle'ları aklıma geliyor ve şarkıymış gibi onları söylüyorum. Bu yüzden beynimin çöplük gibi olduğunu düşünüyorum ve hiç hoşlanmıyorum" dedi. Çocukluk yıllarında piyano kursuna gönderildiğini ancak devam etmediğini belirten Çam, pişman olduğunu söyledi.