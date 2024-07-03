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Zeynep Bastık pistten inmedi! Dakikalarca dans etti

Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Bastık, gazetecilerin ''Sevgilinizin dışarıdan bir kadın tarafından beğenilmesi sizi kıskandırır mı?'' sorusuna, ''Hiç kıskanmıyorum. Bu çok hoşuma gider'' dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Zeynep Bastık pistten inmedi! Dakikalarca dans etti

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Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Bastık, gazetecilerin ''Sevgilinizin dışarıdan bir kadın tarafından beğenilmesi sizi kıskandırır mı?'' sorusuna, ''Hiç kıskanmıyorum. Bu çok hoşuma gider'' dedi. Sevgilisini konserde yalnız bırakmayan Tütüncü ise , ''Konser öncesi biraz rahattı... Biz de Çeşme'ye tatile gittik ve stres attık... Sonrasında Zeynep'in Harbiye hazırlık süreci başladı" ifadelerini kullandı.

BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ!
Bastık, konser sonrası gerçekleşen after partide Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'le şarkı söyleyip, karşılıklı dans etti. Bastık cesur kıyafetiyle dans ederken sevgilisi Serkay Tütüncü de onları uzaktan izledi. İkilinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tütüncü'nün bakışları da dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntüler sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazı takipçileri Bastık'ı "Ne gereksiz ya sevgilinin yanında" diyerek eleştirdi. Bazı takipçileri ise "Ne güzel çift", "Kadın arkadaşıyla dans etmiş ne var" dedi.

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