Aslı Enver’in numarası ifşa oldu: Kendisini işleten gençlerin lahmacun siparişi karşısında verdiği tepkiyle gündeme oturdu!

"İÇİMİZDEN BİRİ" Geçtiğimiz saatlerde Aslı Enver 'in tatlılığına tatlılık katan bir olay daha ortaya çıktı. X'de Enver'in üç kız arkadaş tarafından işletildiği ve kendisine lahmacun siparişi verildiği anlar yayıldı.

Enver'i arayan kardeşler, "5 Lahmacun, 1 kaşarlı pide alabilir miyiz?" diyerek sipariş vermeye çalıştı. İşletildiğini anlamasına rağmen hiç bozuntuya vermeyen ve her zamanki doğallığıyla cevap veren Enver'in, "Yollardım ama yanlış numarayı aradınız, her zaman bekleriz" diyerek telefon kapatması ise "İçimizden biri" yorumlarının yağmasına sebep oldu.