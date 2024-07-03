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Gözde Kocaoğlu, denizde çocuklar gibi eğlendi

Birkaç haftadır Çeşme'de tatilde olan Gözde Kocaoğlu ve Gözde Seda Altuner, Çiftlikköy'de bir beachte deniz keyfi yapmaya çalıştı. Ancak dalgalar yüzünden bu keyif yarım kaldı.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Gözde Kocaoğlu, denizde çocuklar gibi eğlendi

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Birkaç haftadır Çeşme'de tatilde olan Gözde Kocaoğlu ve Gözde Seda Altuner, Çiftlikköy'de bir beachte deniz keyfi yapmaya çalıştı. Ancak dalgalar yüzünden bu keyif yarım kaldı. Kızı Mercan ile denize giren Gözde Kocaoğlu, Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela'yı da yanlarına alarak suyun içinde vakit geçirdi.

BİR HAYLİ YORULDU!
İki oyuncu Altuner ve Kocaoğlu, rüzgarın etkisiyle kendilerine çarpan dalgalarla mücadele ederken, çocuklara da eğlenceli bir gün geçirdi. Bir süre sonra Gözde Seda Altuner, dalgalarla mücadele etmekten yorulunca karaya çıkmaya karar verdi. Suyun içinde çocuklarla kalan Gözde Kocaoğlu ise hem eğlendi hem de sert dalgaların hışmına uğradı.

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