Demet Akalın’dan Miami çıkarması!

Demet Akalın, yeni albüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Akalın, yakında tamamını dinleyeceğimiz "D-pop" albümünde yer alan bir şarkının klip çekimi için Miami'nin yolunu tutacak.

Klip Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Ginanni Versace'nin evinde çekilecek. Versace 1997'de bu evin önünde suikaste kurban gitmişti. Versace'nin 32 milyon dolar harcadığı malikanesi ölümünden bir süre sonra 'Casa Casuarina' adıyla otel olmuştu. "Versace" markasına da hayran olan Akalın, bu otelde klip çektikten sonra bir süre de tatil yapacak ve dinlenecek.