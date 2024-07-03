PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Afra Saraçoğlu babasıyla 14 yıl sonra görüştü!

Afra Saraçoğlu’nun Amerika’da gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı. En son 13 yaşında gördüğü babasını için, "Üzerimde emeği yok" diyen ünlü oyuncu, Uğur Saraçoğlu ile 14 yıl sonra bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Afra Saraçoğlu babasıyla 14 yıl sonra görüştü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Afra Saraçoğlu, son olarak İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan güzel oyuncu bir süre önce baba itirafında bulunmuştu. Afra Saraçoğlu babasından babalık görmediğini açıklayarak, "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti.

AMERİKA'YA GİTTİ
Küçük yaşta terk edildiğini söyleyen güzel oyuncu kararını değiştirdi. Ünlü olduktan sonra babasının sıkça irtibata geçmeye çalıştığını söyleyen Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti ve Amerika'ya giderek babasını ziyaret etti. Güzel oyuncu babasıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. Baba-kızın bir araya gelmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu: Sokağa çıkanlar yabancı kimlikli
Almanya’da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Avusturya maçı sonrası Vincenzo Montella’dan flaş açıklamalar: Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik
Yeni dönem başladı: İhtiyacı olana BES’ten para çekme imkanı! Kimler yararlanacak? Hangi şartlar aranıyor?
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi
2019’da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya’ya Merih Demiral’dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
Merih Demiral EURO 2024’te Avusturya’ya attığı golle tarihe geçti! İşte kırdığı rekor
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Arda Güler’e Avusturyalılardan Viyana Kuşatması!
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan provokatör Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar! Kirli provokasyonlara sert tepki: Bayrağımıza uzanan elleri kırmasını biliriz
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
SON DAKİKA