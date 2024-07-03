Afra Saraçoğlu babasıyla 14 yıl sonra görüştü!

Afra Saraçoğlu, son olarak İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu. Özel hayatıyla da sık sık gündemde olan güzel oyuncu bir süre önce baba itirafında bulunmuştu. Afra Saraçoğlu babasından babalık görmediğini açıklayarak, "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" demişti.

AMERİKA'YA GİTTİ

Küçük yaşta terk edildiğini söyleyen güzel oyuncu kararını değiştirdi. Ünlü olduktan sonra babasının sıkça irtibata geçmeye çalıştığını söyleyen Afra Saraçoğlu, en son 13 yaşındayken gördüğünü söylediği babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti ve Amerika'ya giderek babasını ziyaret etti. Güzel oyuncu babasıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. Baba-kızın bir araya gelmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.