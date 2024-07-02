Hande Yener'den sahnede "Evlenmeyin" çağrısı!

Hande Yener, Bodrum sezonunu açtı. Geçtiğimiz akşam hayranlarıyla Bodrum'da buluşan Yener, hit şarkılarını art arda seslendirdi. Yener, şarkılarını seslendirirken, kendisini dinlemeye gelenlere "Evlenmeyin" çağrısında bulundu.

Yener, 'Sen Yoluna Ben Yoluma'yı seslendirdikten sonra, "İnsan evlenmekle o hatayı bir kere yapıyor. Bakın ben, o hatayı bir kere yaptım 30 yıl önce... Evlenmeyin" dedi. Art arda dinamik şarkılarını söyleyen ve 8 dansçısıyla Bodrum izleyicilerine özel bir şov hazırlayan Yener, "Benim için yorgunluk diye bir şey yok. Yaşlanmak kelimesini çevremdekilere yasakladım, size de yasaklıyorum. Bu kelimelere hayatımda yer yok" ifadelerini kullandı.