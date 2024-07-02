Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, rotayı Çeşme’ye çevirdi

Yaz sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, birkaç gün sonra rotayı Çeşme'ye çevirdi. Arkadaşları Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğünü için gelen ikili, daha sonra tatili uzatarak Çeşme'de kalmaya karar verdi.

Dalyan'da bir beache giden Evirgen çifti, denize güneş gözlükleriyle girdi. Evirgen, suyun soğukluğuna alışmak için eşiyle beraber yavaş yavaş ilerlerken birden kendini sırt üstü denize bıraktı. Eşinden cesaret alıp denize hızlı giriş yapan Boz da, uzun süre suda kalıp baş başa sohbet ederek zaman geçirdi.