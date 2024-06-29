ATV’nin sevilen yarışması Alan genişliyor!

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar, rakiplerini eledikçe heyecan artıyor. Bir yarışmacı tek bir karşılaşma ile çok sayıda alana sahip olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan 3.bölüme 71 yarışmacı ile başlandı. 2. bölümün 100 Bin TL kazananı, bu haftanın ilk eleneni oldu. Yarışmacılar arasındaki restleşmeler, atışmalar yarışmaya heyecan kattı. Geriye ise 57 yarışmacı kaldı.

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