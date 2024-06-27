Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’in konserinde çılgınca dans etti! Dikkat çeken tişört detayı

Mert Demir, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Harbiye'de ilk kez sahne alan ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Demir, basın mensupları ile stres halinde olduğu için röportaj gerçekleştirmedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserine ara vermeden tek bir seferde tüm şarkılarını seslendiren Demir, bir hayli heyecanlıydı. Sevgilisi Serenay Sarıkaya ise setten geldiğini dile getirerek, konserin yarısında dahil oldu. Sarıkaya, üzerinde "Mert Demir" yazan tişörtü ile Harbiye'ye gelen tüm dinleyicileri şaşırttı. Sarıkaya, konserden kulise gitti. Sarıkaya'nın sevgilisine sarılarak öpmesi de dikkatlerden kaçmadı.

LÜKS ARABAYI BIRAKTI!

Mert Demir, konsere lüks bir markaya ait nostalji aracıyla geldi. 10 Milyon TL değerinde olan aracıyla konsere gelen Demir, konser sonunda ise sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın özel şoförlü arabası ile oradan ayrıldı. İkili, Sarıkaya'nın evine gitti. Demir'in arabasını ise yardımcıları aldı ve götürdü.