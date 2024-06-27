Demet Şener 3. kez nikah masasına oturacak!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi eski manken Demet Şener, kendine yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor. Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin Bodrum Türkbükü'de ettiği evlilik teklifine, 'evet' diyen Demet Şener'in bir hayli büyük tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

TEBRİK YAĞDI!

Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara, "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarını cevapsız bırakmadı ve tek tek teşekkür etti.

Şener, daha önce "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" açıklamasını yapmıştı. Son dönemde eski eşi İbrahim Kutluay'la mahkemelik olan Şener, büyük bir nafaka krizi yaşamıştı. Ödediği nafakanın iptal olmasını isteyen Kutluay, mahkemeye başvurmuştu. Demet Şener ise dava açan eski eşi Kutluay'a ateş püskürmüştü.