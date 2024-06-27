Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu

Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'deydi. Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'ın "Burcu aşırı kıskançtı" sözlerine yanıt verdi. Sinan Akçıl'ın açıklamasını abartılı bulduğunu ifade eden Kıratlı, "Geçen gün böyle bir şeye denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok. Karşılıklı bir şey zaten. Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa sen de o kadar kıskanıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Kıratlı, "Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle özgüvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım.

"ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yine her zamanki gibi büyütülmüş ve abartılmış bir durum diye düşünüyorum" dedi. Kıratlı, "Siz kıskanılıyor muydunuz?" sorusuna ise "Çok fazla... Onun dediğinden daha fazladır" yanıtını verdi.