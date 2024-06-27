SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu

Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl’ın “Aşırı kıskançtı” sözleri hakkında konuştu. Kıratlı, “Biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlık tek taraflı bir şey değil” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl hakkında konuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'deydi. Kıratlı, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'ın "Burcu aşırı kıskançtı" sözlerine yanıt verdi. Sinan Akçıl'ın açıklamasını abartılı bulduğunu ifade eden Kıratlı, "Geçen gün böyle bir şeye denk geldim. Ancak biraz abartıldığını düşünüyorum, çünkü kıskançlık tek taraflı olacak bir şey değil. İki kişinin karşılıklı birbirini kıskanmasıdır. Hiç öyle bir şey yok. Karşılıklı bir şey zaten. Karşı taraf seni ne kadar kıskanıyorsa sen de o kadar kıskanıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Kıratlı, "Zaten bir ilişkide kıskançlık yoksa o ilişki de yok demektir. Bu kıskançlık üçüncü kişilerle alakalı değil, hiçbir zaman öyle özgüvensiz ilişkilerin içerisinde bulunmadım.

"ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Yine her zamanki gibi büyütülmüş ve abartılmış bir durum diye düşünüyorum" dedi. Kıratlı, "Siz kıskanılıyor muydunuz?" sorusuna ise "Çok fazla... Onun dediğinden daha fazladır" yanıtını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
Firari Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep
Trendyol
Milyonların geliri artıyor: Memur ve emekli aylıkları nasıl değişecek? Kamu işçilerinin zam oranı ne olacak? Kimler daha fazla tazminat alacak?
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye’ye geliyor
EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye’nin Avusturya elemesi halinde muhtemel rakipleri kim?
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Haziran ayı faiz kararı için beklentiler ne yönde?
Bolivya’da darbe girişimi! Ordu komutanı Jose Wilson Sanchez emir verdi: Askerler geri çekildi
Fişi ÇEKtik: Türkiye EURO 2024’te Çekya’yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi... İşte goller
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Gerçek gazetecilikle merdiven altı gazetecilik ayrılacak
Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Kim bu Karargah409 kod adlı satanist? Allah’a ve Kur’an-ı Kerim’e galiz küfürler: Kedilerin kafasını kesip tekmeledi
Başkan Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile bir araya geldi
Terör devleti İsrail’de yeni kriz! Katil Netanyahu’ya eski Başbakan Olmert’ten bombardıman: Onu kovma zamanı geldi
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte Jose Mourinho’nun ilk hamlesi
SON DAKİKA