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Yıldızlar gölgesinde kaldı: Sıla Türkoğlu dünyaca ünlü bir anket platformunda zirveye oturdu!

Sıla Türkoğlu, dünyaca ünlü bir anket platformunda zirveye oturdu. Türkoğlu, Zendaya ve Gigi Hadid gibi yıldız isimleri geride bırakarak, "Yaşayan En Güzel Kadın" seçildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Yıldızlar gölgesinde kaldı: Sıla Türkoğlu dünyaca ünlü bir anket platformunda zirveye oturdu!

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Dünyaca ünlü anket platformları arasında yer alan "The Netizens Report" her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı anketlerle dikkat çekti. Bu seferki son anketle 2024 yılının 'Yaşayan En Güzel Kadını' ve 'Yaşayan En Yakışıklı Erkeği' seçildi. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listeye Türk güzeller adeta damgasını vurdu. Oylamaya göre; Zendaya, Gigi Hadid ve Lalisa Manoban gibi isimleri geride bırakan Sıla Türkoğlu, 'Yaşayan En Güzel Kadın' oldu. Türkoğlu'nun en güzel kadın olması sosyal medyada da gündem oldu.

ERÇEL ÜÇÜNCÜ SIRADA!
Güzel oyuncunun hayranları "Şahane kadar" derken bazı sosyal medya takipçileri ise "Kime göre neye göre kim seçiyor bu güzelleri" yorumlarında bulundu. Dilraba Dilmurat ikinci sıraya kendisine yer bulurken son dönemlerde gündemden düşmeyen Hande Erçel ise üçüncü sırada yer aldı. 'Yaşayan en yakışıklı erkek' Zhang Zhehan olurken, oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise "The Netizens Report" dergisinin yaptığı oylamada 2024 yılının "En Yakışıklı Türk Erkeği" seçildi.

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