Muslera gönülleri fethetti!

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte örnek bir yaşam sürmeye devam ediyor. Türk halkı tarafından oldukça sevilen "Muslera Ailesi", yine gönülleri fethetti. Eşi Patricia Callero ile birlikte el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşan Uruguaylı kaleci, ikisinin de ay-yıldızlı dövme yaptırdığına dikkati çekti. Paylaşımına "Her zaman birlikte" notunu düşen Fernando Muslera, sosyal medyada da büyük bir beğeniyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, "İçimizden birileri..." yorumunda bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN