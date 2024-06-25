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Bodrum, hem güneşiyle hem fiyatlarıyla yaktı: Türkbükü'ndeki sosyetik oteldeki fiyatlar dudak uçuklattı!

Bodrum’da bu yıl fiyatlar fırladı. Lahmacunuyla ünlü sosyetik otelde 28 TL’lik su 280 TL’ye satıldı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Bodrum, hem güneşiyle hem fiyatlarıyla yaktı: Türkbükü’ndeki sosyetik oteldeki fiyatlar dudak uçuklattı!

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Türkiye'nin dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, hem güneşiyle hem fiyatlarıyla yaktı. Bir lahmacun 950 TL'ye satıldı. Bir tabak makarnanın fiyatı 3 bin liraya çıktı. Türkbükü'ndeki sosyetik oteldeki fiyatlar ise dudak uçuklattı.

Bakkalda markette 28 TL olan su 10 katına yani 280 TL'ye satıldı. 9 çay için bin 260 TL fiyat yazıldı. Yani bir bardak çay 140 liraydı. Kola 240 TL'ye, yeşillik tabağı ise 1.100 TL'ye satıldı. Sadece içecek ve aperatiflerin bulunduğu masaya gelen fiyat dudak uçuklattı: 5 bin 332 TL...

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