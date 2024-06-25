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25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham'ın sırlarla dolu evi

“The House of Beckham” isimli kitapta, David Beckham’ın eşi Victoria Beckham’ı pek çok kez aldattığı iddia edildi. David, birk eresinde manken Esther Canadas ile yatakta yardımcılarına yakalanmış.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
25 yıldır ihanete uğruyor! David Beckham’ın sırlarla dolu evi

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İngiliz yazar Tom Bower'ın yeni kitabı olay yarattı. "The House of Beckham" adlı kitapta yazılanlar yüzünden "Beckham Ailesi" yeniden gündeme geldi. David'in yaşadığı iddia edilen birçok ilişkiyi listeleyen kitap, ünlü çift hakkında pek fazla yeni bilgi sunmuyor. Ancak yine de kitapta yer alan iddialar dünya magazininde gündemde... ABD medyasına konuşan bir kaynak, "Çiftin aldatılma olaylarının hepsinin bir arada olması çok dikkat çekici" dedi.

REBECCA BASTI
David Beckham'ın, eşi Victoria Beckham'ın 25 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez aldattığı belirtilirken bir keresinde yardımcıları Rebecca Loos'un, ünlü futbolcuyu bir mankenle yatakta bastığı da ortaya çıktı. Bu olayın, Victoria'nın çılgınca Rebecca Loos'u arayıp David'in nerede olduğunu sormasıyla gerçekleştiği söyleniyor. David, sabah saat üçte Ronaldo'nun villasındaki partiden ayrıldıktan sonra Rebecca onu yatak odasında buldu.

"EŞİN TELEFONDA"
Loos, Beckham'ı Brezilyalı futbolcu Ronaldo'nun villasında gece 03.00'te bulurken, Beckham'ın yanında İspanyol manken Esther Canadas'ın da olduğu belirtildi. Loos'un Beckham'ı yataktan kaldırıp, "David, eşin telefonda" dediği de kayıtlara geçti.

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