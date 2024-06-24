Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum’da villa satın aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Rol aldıkları projelerde ses getiren ve servetleriyle sıkça magazin gündemine gelen ikili, kazançlarını daha çok gayrimenkul ve araç alarak değerlendiriyor. Özçivit ve Evcen, bir kez daha ev sahibi oldu. Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

BAHÇELİ VE HAVUZLU

İkilinin, balkonlarına aldıkları köşe takımını 3-4 defa oturarak kontrol etmesi dikkat çekti. Koltuk takımlarının rengini belirlemeye çalıştığı görülen Fahriye Evcen, kararsız kalınca eşi Burak Özçivit'ten yardım istedi. Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinde keyifli olduğu görülen oyuncu çift, daha sonra oradan ayrıldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yeni yazlıklarının büyük bir bahçesi, balkonu ve havuzu bulunuyor. Ünlü çiftin yeni yuvalarının olduğu bölgede, yazlık fiyatları 30-50 milyon TL arasında değişiyor.