Tuba Ünsal gayrimenkule doymuyor: İstanbul, Bodrum, Bali ve Berlin’den sonra gözünü komşuya dikti!

Hatta Ünsal, Bali'den aldığı bu ev için tam 150 bin dolar yani yaklaşık 5 milyon TL ödemişti. Ünsal son olarak rotasını şu sıralar ünlülerin uğrak yeri olan Yunanistan'a çevirdi. Atina ve Yunan Adaları'ndan ev bakan güzel oyuncu, iddiaya göre 500 bin doları da gözden çıkarmış.