Tuba Ünsal gayrimenkule doymuyor: İstanbul, Bodrum, Bali ve Berlin’den sonra gözünü komşuya dikti!

Magazin dünyasının gayrimenkul zenginleri arasında yer alan Tuba Ünsal, bugüne dek yer aldığı proje ve reklamlardan kazandıklarıyla birçok ev sahibi oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde ev sahibi olan Ünsal, daha sonra ünlülerin uğrak ismi Bodrum'a yönelmişti.
Bodrum'dan da gayrimenkul alan Ünsal, yatırımlarıyla çokça adından söz ettirmişti. Parasının çok büyük kısmını ev, arsa ve yazlıklara yatıran Ünsal, daha sonra yurt dışına açılmıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de evi bulunan sanatçı, hatrı sayılır bir gayrimenkul zenginliğine ulaşmıştı.
GÖZÜNÜ KOMŞUYA DİKTİ!
Geçtiğimiz sene tatile gittiği Endonezya'nın Bali Adası'na hayran kalan güzel oyuncu, "Bali'den ev aldım, oraları çok beğendim" sözleriyle de dikkat çekmişti.