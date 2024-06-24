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Bir dönem Can Yaman'la aşk yaşayan Diletta Leotta, Lorius Karius ile evlendi

Lorius Karius, bir dönem Can Yaman’ın da aşk yaşadığı İtalya spiker Diletta Leotta ile evlendi. Çiftin, düğünü herkesi hayran bıraktı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Bir dönem Can Yaman’la aşk yaşayan Diletta Leotta, Lorius Karius ile evlendi

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İtalya'nın en çok takip edilen kişilerinden olan televizyon sunucusu Diletta Leotta'nun Türkiye'de de hatırı sayılır bir tanınırlığı var. Can Yaman ile ilişki yaşamasıyla ve pozlarıyla tanınan güzel sunucu ayrılık sonrası yeni aşka yelken açmıştı.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikte olan güzel sunucu bir de çocuk sahibi olmuştu. "Karius hayatımın erkeği" diyen Diletta Leotta çocuğunun babasıyla evlendi. Beyaz meleğe benzetilen İtalyan spiker Diletta Leotta güzelliğiyle bir kez daha görenleri kendine hayran bırakırken eşinin de yakışıklılığı gözlerden kaçmadı. Güzel sunucunun gelinlikteki "All I Ever Wanted / "Tüm istediğim" notu da sosyal medyada dikkat çekti.

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