Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup modelliğe soyundu

2008 yılında Emina Jahoviç ile evlenen ve 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal'ın bu evlilikten Yaman ve Yavuz isminde iki çocukları var. Çocuklar anneleri Emina Jahoviç'le birlkte yaşıyor.

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çift, Türkiye'de 3 Haziran, 2022'de evlendi. Melis Sütşurup'un mesleği butik işletmeciliği. Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir hotelin sahilinde görüntülendi. Mustafa Sandal eline aldığı fotoğraf makinasıyla eşinin fotoğraflarını çekti. Melis Sütşurup ise kumsalda eşine fotomodellik yaparken çok mutlu görünüyordu. Melis Sütşurup, sahilde eşi Mustafa Sandal'a modellik yaparken birçok değişik açılardan poz vermeyi ihmal etmedi.

Evren ABDULLAHOĞLU