Demet Akalın’dan Seda Sayan’a zeytin dalı!

Demet Akalın, dijital bir platformda Kaan Ölker'in programına konuk oldu. İddialı açıklamalar yapan Akalın, adeta içini döktü. Son zamanlarda sahnedeki dekolte polemikleriyle ilgili konuşan Demet Akalın, "Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" ifadelerini kullandı. 12 yıl önce bir mayo markasının yüzü olduğu hatırlatılan Akalın, "Teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon Okan da bu konuyla ilgili arkamda."

ZEYTİN DALI UZATTI!

Demet Akalın, sanat dünyasından küs olduğu ve barıştığı ünlülerle ilgili konuşurken Seda Sayan itirafı geldi: Akalın, "Özlediğim insanlar var mı? Var! Kırgınım ama Seda Abla'yı çok özlüyorum" dedi. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde yağlarını operasyonla aldırdığını açıklamıştı. Yayında bu konuyla ilgili Akalın şunları söyledi: "Diyet yapmaya çalıştım ve o kiloları veremedim. O kadar mutsuzdum ki. Bu mutsuzluk aileme de yansıdı. Şu an bir mutluluk geldi bana. Kendimi çok iyi hissediyorum."



NE OLMUŞTU?

Bir TV kanalında yayınlanan, Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı programın final yapmasının ardından kanalın, Seda Sayan ile anlaşması, Demet Akalın'ı sinirlendirmiş; Akalın, Seda Sayan'ı işini elinden almakla suçlamıştı.