Wanda Nara, sansasyonel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor!

Wanda Nara, 2013 yılında futbolcu Maxi Lopez ile evliyken eşinin takım arkadaşı Mauro Icardi ile aşk yaşamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Nara yıllar sonra yaşananları dile getirdi. Mauro Icardi ile bir TV programına konuk olan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile yaşadıklarının ardından çok acı çektiğini ama Galatasaraylı yıldızın aynı şekilde hissetmediğini, "Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve 'Umarım Maxi Lopez birine aşık olur' derdim" sözleriyle anlattı.

VERYANSIN ETTİ!

Lopez'den ayrıldıktan sonra zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Wanda Nara, Icardi'nin rahat olmasından veryansın etti. Wanda Nara, duygusal problemlerini Icardi'ye anlattığında aldığı tepkiyle daha çok üzüldüğünü söyledi. Açıklamalarında Mauro Icardi'nin Maxi Lopez hakkında dediklerini de dile getiren Wanda Nara, "Mauro bana 'Aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar' derdi" ifadelerini kullandı.