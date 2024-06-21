Ünlü popçu Hadise aynı kıyafeti ikinci kez giyince olanlar oldu! "Cimri Hadise" yorumları peş peşe geldi...

İKİNCİ KEZ...

Özellikle kadın şarkıcıların bir giydikleri kostümü bir daha giymemesi konusunda tartışmaların olduğu bir dönemde, Hadise sahne kıyafeti konusunda tasarrufa giderek daha önce giydiği bir kıyafetiyle yeniden sahneye çıktı. Bu hareketiyle izleyiciler arasında konuşulan güzel popçu, "Cimri Hadise" lakabıyla da anılmaya başlandı.

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