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Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Çeşme'de aşka geldi!

Geçtiğimiz günlerde dudak dudağa yakalanan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Çeşme’de yine aşka geldi. Çifte kumrular, el ele göz göze tatil yapıyor.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Çeşme’de aşka geldi!

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Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmış ancak bu ilişkisi de uzun sürmemişti. "İlişkiler başlar ve biter" diyen Bastık, kısa süre sonra Serkay Tütüncü ile dudak dudağa yakalanmıştı. Öpüşme görüntülerinin bomba etkisi yaratmasından sonra açıklama yapan Bastık'ın, "Ortada net bir şey yok" demesi epey kafa karıştırmıştı. Tütüncü ise, "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz" deyince, çift dillere düşmüştü.

AŞK DOLU BAKIŞLAR!
Tütüncü ve Bastk, aşklarını ortaya çıkmasından sonra ilk kez Çeşme'de görüntülendi. Çiftlikköy'de bir beache giden ikili, romantik halleriyle objektiflere yansıdı. Denizde yüzdükten sonra, kumsalda yürürken el ele olan ve sürekli birbirlerine gülümseyerek bakan Bastık ve Tütüncü, çok mutlu olduklarını herkese gösterir gibiydi. Ünlü çift aşk yürüyüşü yaparken, mekanda bulunan diğer müşteriler de dikkatli bakışlarla onları izledi.

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