Sahne kıyafetleri ile gündem olan Aleyna Tilki’nin salaş görüntüsü dikkatlerden kaçmadı

Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Son zamanlarda birçok şarkıcının sahne kıyafetleri gündem konusu olurken, sahneye sadece bir jean pantolon ve sırtı açık bir bluz giyen Tilki'nin salaş görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Basın mensuplarının, "Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük" demesi üzerine şarkıcı, "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" dedi.