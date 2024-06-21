Gökhan Keser, 360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasının tadını çıkardı

Gökhan Keser, önceki gün Emaar Skyview'de eğlencenin tadını çıkarttı. 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasını izleyen Keser, daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk'da yürüyüş yaptı.

Burada sevgilisi Çiğdem Batur'u görüntülü arayan Keser, "Böyle bir deneyim yok" dedi. Yakın zamanda Volga Tamöz prodüktörlüğünde çıkardığı yeni şarkısı "Yalan"ı müzikseverlerle buluşturan Keser, "Yalan söyleyenleri buraya çıkartalım. Kimse söyleyemez diyerek" kahkahayı bastı.