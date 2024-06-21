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Bayram tatilinde Çeşme'ye ünlü akını!

Bayram tatilini Çeşme'de geçiren ünlüler arasında Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti de vardı. Beyza Hanım o gün şezlongda oturmayı tercih ederken, baba Engin Bey de oğlu Can ile denizde vakit geçirdi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Bayram tatilinde Çeşme’ye ünlü akını!

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Bayram tatilini Çeşme'de geçiren ünlüler arasında Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti de vardı. Beyza Hanım o gün şezlongda oturmayı tercih ederken, baba Engin Bey de oğlu Can ile denizde vakit geçirdi. Bir süre sonra kendilerine katılan oyuncular Bülent Şakrak ve Onur Ünsal ile plajda maç yapan babaoğul, kıran kırana bir mücadele verdi.

ÖNCE ERKEKLER SONRA KADINLARI
Sürekli koşuşturan beylerin enerjileri ise kolay kolay tükenmedi. İlerleyen dakikalarda iyice terleyip sıcaktan bunalan sportmen ünlüler, bu kez de serinlemek için suyun içinde devam etti. Büyük efor sarf eden beylerin kazanma anındaki sevinçleri de görülmeye değerdi. Bu maçlar yapılırken uzun süre gölgede arkadaşlarıyla muhabbette olan Beyza Şekerci de dayanamayıp daha sonra plaja inerek bir hanımefendi ile top oynadı.

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