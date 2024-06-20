Ziynet Sali, Kıbrıs’ta sahne aldı!

Ziynet Sali, önceki gün Kıbrıs'ta bir otelde sahnedeydi. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sali, deniz kızını andıran sahne kıyafetiyle çok şıktı.

Geçtiğimiz hafta Amerika'da düzenlenen "Türk Günü" etkinliğinde sahne aldığını belirten sanatçı, oradaki anılarını paylaştı. Türkiye hasreti çeken gurbetçilerle birlikte şarkılarını seslendirdiğini anlatan Sali, Amerika'ya gitmişken yeni şarkısının klibini de New York sokaklarında çektiğini ve duygusal bir şarkı ile 5 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacağını duyurdu.