Justin Timberlake’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve alkolmetreyi üflemeye itiraz eden Justin Timberlake, polis merkezinde elleri kelepçeli halde görüntülendi. Görgü tanıkları dünyaca ünlü yıldızın alkol aldığı mekanda berbat halde olduğunu, masalarda kalan içkileri dahi içmeye çalıştığını iddia etti. Suffolk İlçe Bölge Savcılığı'nın yaptığı açıklamada, pop yıldızının Salı sabahı tutuklandığını ve resmi olarak suçlandığını söyledi.

TESTİ REDDETTİ!

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı daha sonra ise Timberlake'in suçunun siciline işlendikten sonra serbest bırakıldığını da açıkladı. Kayıtlara geçen tutanaklarda çevirme sırasında Timberlake'in gözlerinin "kan çanağı ve camsı" olduğu ve "nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı" belirtiliyor. Aynı kayıtlara göre yıldız isim, alkolmetre testini de reddetti.