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Heidi Lushtaku eşi Merih Demiral ve Türkiye’yi tribünden destekledi

Haziran ayının başında ikinci çocuğunu kucağına alan Heidi Lushtaku, 15 günlük çocuğuyla Almanya’nın yolunu tuttu. Eşi Merih Demiral ve Türkiye’yi tribünden destekledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Heidi Lushtaku eşi Merih Demiral ve Türkiye’yi tribünden destekledi

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Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, 2021'de İsviçreli model Heidi Lushtaku ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çiftin, oğulları Kais Ömer 2022'de dünyaya gelmişti. Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeyi seçseler de hayatlarındaki özel gelişmeleri hayranlarıyla paylaşmaktan geri durmuyordu. Demiral'in kendisinden 8 yaş büyük model eşi Heidi, 2023 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, Haziran ayının başında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

GALİBİYET SEVİNCİ!
O sırada Milli Takım'ın "Euro 2024" kampında olan Merih Demiral, haberi alır almaz doğuma yetişmiş ve çocuğunun doğumunu gördükten sonra kampa geri dönmüştü. Eşinden ayrı kalmak istemeyen Heidi Lushtaku, 15 günlük çocuğuyla birlikte soluğu geçtiğimiz günlerde turnuvanın oynandığı Almanya'da aldı. Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta tribündeki yerini de alan Heidi, Milli formayı giyerek Türkiye'yi destekledi. Maçtan sonra büyük oğlu Kais Ömer ile sahaya inen Heidi, galibiyet sevincini eşi Demiral ile yaşadı.

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