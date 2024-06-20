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Çeşme'de ünlü akını! Plajda ortaya renkli görüntüler çıktı!

Çeşme’de bir plajda tesadüfen karşılaşan ünlü isimler, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Suda bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan magazin dünyasının gözde isimleri sanki film galasında gibiydi.

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Çeşme’de ünlü akını! Plajda ortaya renkli görüntüler çıktı!

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Bayram tatili için Çeşme'de bulunan Öykü Karayel ve Can Bonomo, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Caner Erkin ve Şükran Ovalı, Bülent Şakrak ve Esra Akpınar aynı plajda denk geldi. Çocuklarıyla birlikte denize girmek için Çiftlikköy'e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark etti.

Plajda denk gelip suda sohbet ederek bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki film galasında bir araya gelmiş gibiydi. Her sene yaz dönemini Çeşme'de geçiren Öykü Karayel ve Can Bonomo ile Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme'ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilenip onlara ilçenin gözde mekanları hakkında bilgiler verdi.

VATANDAŞLAR DA ŞAŞIRDI!
Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı. "Acaba bir etkinlik mi var?" diye düşünen tatilciler, hayranı oldukları ünlü isimleri yakından gördükleri için mutluydu. Öte yandan üçü de çocuk sahibi olan Özge Özpirinçci, Öykü Karayel ve Şükran Ovalı, herkesi kıskandıran göbeksiz fit vücutlarıyla adeta manken gibi dolaşıyordu.

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