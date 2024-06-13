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Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi!

Burcu Kıratlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam eden çocuklara erken bayram hediyesi verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Burcu Kıratlı’dan çocuklara erken bayram hediyesi!

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Burcu Kıratlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam eden çocuklara erken bayram hediyesi verdi. Kıratlı, minikleri İstanbul Akvaryum'a götürdü. Çocuklarla akvaryumu gezen Kıratlı, daha sonra bir mekana giderek miniklerle yemek yedi. Çocuklar, Kıratlı'nın elini hiç bırakmadı.

MUTLULUK MESAJI!
Oyuncu, gün boyu zaman geçirdiği çocukların hepsine hediye alıp, onlarla oyunlar oynadı. Kıratlı, "Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren çocukların gözündeki parlamayı görmek beni çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımız mutlu olmuştur" dedi.

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