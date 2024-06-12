Aslı Bekiroğlu'ndan "Barzo, dağ ayısı olacak" sözlerine açıklama

Aslı Bekiroğlu, önceki gün Levent'te bir galada boy gösterdi. Katıldığı bir programda hoşlandığı erkek tiplerini tarif ederken "Barzo, dağ ayısı olacak" sözleriyle magazin gündemine oturan Aslı Bekiroğlu, bu yüzden çok linç edildiğinden yakındı. Yanlış anlaşıldığını belirten oyuncu, "Espriyle söylenmiş bir söz... Orada demek istediğim, günümüzde erkekler süslü, ben ise eski usul, daha değer veren, iyi karakterli erkeklerden hoşlandığımı söylemek istedim. Yanlış kelimeleri seçmişim. Bugüne kadar hiçbir erkek arkadaşım barzo değildi" şeklinde konuştu.

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