Sürpriz nikah

Gamze Özçelik, oyunculuğun getirdiği şöhretle vedalaştı. Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açtı. Yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlünü kazandı. Özçelik, dün sürpriz bir nikahla ünlü belgeselci Reshad Strik ile dünyaevine girdi. TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla sevilen Boşnak asıllı Strik ile düğünden görüntüsü sosyal medyada gündeme yerleşti.



UMUDA KOŞMAK NASİP OLSUN

Haberi çiftin ortak arkadaşları sosyal medyada yaptığı şu paylaşım ile duyurdu: "Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Ömür boyu mutlu olun".

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