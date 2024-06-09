Sevgiliden tüyolar!

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Oyunculuğa adım atan Gürkaynak, "Dijital bir platformda 'Adsız Aşıklar'da rol aldım. İlk deneyimim. Beğenerek izlediğim ekiple olması heyecanlı oldu. Birkan destekçim. Tüyoları alıyorum ondan. İnşallah devamı gelecek oyunculuğun... Eğitimler alıyorum" dedi. Yaz tatili için de konuşan Gürkaynak, "Birkan bir projede... Proje sonrası tatil yaparız" diye konuştu. Gürkaynak, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Hayırlısı" yanıtını verdi.

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