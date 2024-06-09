İsmail Hacıoğlu’nun eski eşi Vildan Atasever ile eski sevgilisi Aslıhan Gürbüz pişti oldu

İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de son dönemlerde dikkat çekiyordu. Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever'le yapmış, çift 2015'te boşanmıştı.

Hacıoğlu, daha sonra 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı. Boşandıktan sonra Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan yakışıklı oyuncu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı. Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen Gürbüz ile ayrılan Hacıoğlu, eski eşi Kumarki'ye geri dönmüştü.

SAMİMİ SOHBET!

İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz'ün yolu önceki akşam Harbiye'de kesişti. Atasever ve Gürbüz, "Bir Peyk Müzikali: Hamiyet"i izledi. Birbirlerini görünce selamlaşan iki ünlü oyuncu, koyu bir sohbete daldı. Objektiflere samimi şekilde poz veren ikili, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.